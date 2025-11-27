"التربية والتعليم" تعلن عن نتائج الثانوية العامة لطلبة غزة بعد "ربط معلوماتهم الصحيحة"

أصدرت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، إعلانًا هامًا عن موعد صدور نتائج الثانوية العامة للطلبة الذين استكملوا عملية ربط حساباتهم الصحيحة بتاريخ 17–18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.

وذكرت الوزارة في تصريح مقتضب صباح اليوم الخميس، أن النتائج ستُعلن عند الساعة 12 ظهرًا اليوم، وذلك عبر الرابط المخصص للاطلاع على النتائج، اضغط هنا

وأضافت أنه سيتم لاحقًا إصدار إعلان خاص بهذه الفئة من الطلبة للبدء في التسجيل عبر منصة الوزارة كخطوة أولى، يعقبها إعلان آخر لبدء التسجيل عبر تطبيق الوايز.

وكانت الوزارة قد منحت فرصة جديدة لطلبة الثانوية العامة داخل قطاع غزة الذين تعذّر عليهم استكمال ربط حساباتهم بالبيانات الشخصية عبر تطبيق "الوايز".

وشملت هذه الفرصة طلبة توجيهي 2024 من مواليد 2006 و طلبة توجيهي 2025 من مواليد 2007، وذلك وفق الآلية المعتمدة سابقًا لعملية الربط.

المصدر / وكالات