الذهب يستقر قرب أعلى مستوياته في أسبوعين

استقرت أسعار الذهب، يوم الخميس 27 نوفمبر، بعد أن لامست أعلى مستوى في نحو أسبوعين خلال الجلسة السابقة، بينما يقيّم المستثمرون احتمالات خفض الفائدة الأميركية في ديسمبر وسط رسائل متباينة من مجلس الفدرالي.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 4154.09 دولار للأونصة، كما هبطت العقود الآجلة لتسليم ديسمبر 0.3% إلى 4151.20 دولار للأونصة.

وألمح عدد من مسؤولي الفدرالي الأميركي– بينهم جون وليامز وكريستوفر والر – إلى أن خفض الفائدة الشهر المقبل قد يكون مبررًا نتيجة ضعف سوق العمل، الأمر الذي ضغط على عوائد سندات الخزانة.

ولكن هذا الموقف يعارضه مسؤولون آخرون داخل الفدرالي، والذين يفضلون التريث ووقف أي تيسير نقدي إلى حين تراجع التضخم بوضوح نحو هدف 2%.

في المقابل، قال كيفن هاسيت، المرشح الأبرز لخلافة جيروم باول، إن أسعار الفائدة الحالية مرتفعة ويجب أن تنخفض، مما يتماشى مع توجهات الرئيس دونالد ترامب.

وبحسب أداة فيد ووتش، ترى الأسواق باحتمال 85% أن يقوم الفيدرالي بخفض الفائدة في ديسمبر.

هذا وتراجعت الفضة بـ 0.9% إلى 52.89 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاتين بـ 1.4% إلى 1611.04 دولار، وخسر البلاديوم 0.9% إلى 1409.87 دولار.

المصدر / وكالات