مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين، يوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، وأدوا طقوسا تلمودية بحماية شرطة الاحتلال "الإسرائيلي".

وأفادت مصادر مقدسية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الاقصى على شكل مجموعات عبر باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد، وأدوا طقوسًا تلمودية.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين يوميًا عدا السبت والجمعة (عطلة رسمية لدى الاحتلال) على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني.

وبالتزامن مع اقتحامات المستوطنين، تفرض شرطة الاحتلال قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد الأقصى، وتُدقق في هوياتهم الشخصية، وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.

المصدر / وكالات