فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

البرش: الاحتلال يسمح بدخول بضائع ترفيهية ويمنع الأدوية

نتنياهو يقرّ في جلسات مغلقة: قانون التجنيد يهدّد بقاء حكومتي

خلافات تتصاعد في "تل أبيب": كيف غيّر تصريح زامير مسار المواجهة بين نتنياهو وكاتس؟

الذهب يستقر قرب أعلى مستوياته في أسبوعين

هل سدّت غزة الذرائع؟

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

"مورفيوس" يُحاصر جنود َالاحتلال على منصات التواصل الاجتماعي.. إليك قصة الرقابة المُشددة

اعتقالات متواصلة واقتحامات واسعة في الضفة الغربية

"حماس": الصَّمت الدولي يمنح الاحتلال تفويضًا لمواصلة قتل أسرانا في السجون

الاحتلال يواصل خروقاته لوقف إطلاق النَّار في غزَّة

محدث الاحتلال يواصل خروقاته لوقف إطلاق النَّار في غزَّة

27 نوفمبر 2025 . الساعة 08:47 بتوقيت القدس
...
تصاعد أعمدة الدخان جراء غارة "إسرائيلية" على غزة

في اليوم الـ48 من بدء وقف إطلاق النار في غزة، يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" خروقاته عبر القصف الجوي والمدفعي على عدة مناطق في القطاع.

وجددت قوات الاحتلال الغارات الجوية على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، فيما نفذ الاحتلال عملية نسف مع إطلاق نار مكثف من مروحياته خلف الخط الأصفر شرقي خان يونس جنوبي القطاع.

وذكرت مصادر صحفية، أن الاحتلال "الإسرائيلي" شن غارات جوية على مناطق خلف الخط الأصفر شرقي مدينة غزة.

وفي السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ارتكب الاحتلال "الإسرائيلي" إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلًا وتجويعًا وتدميرًا وتهجيرًا، متجاهلًا النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. 

وخلفت الإبادة أكثر من 238 آلاف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #خروقات اتفاق وقف إطلاق النار

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة