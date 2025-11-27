الاحتلال يواصل خروقاته لوقف إطلاق النَّار في غزَّة

في اليوم الـ48 من بدء وقف إطلاق النار في غزة، يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" خروقاته عبر القصف الجوي والمدفعي على عدة مناطق في القطاع.

وجددت قوات الاحتلال الغارات الجوية على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، فيما نفذ الاحتلال عملية نسف مع إطلاق نار مكثف من مروحياته خلف الخط الأصفر شرقي خان يونس جنوبي القطاع.

وذكرت مصادر صحفية، أن الاحتلال "الإسرائيلي" شن غارات جوية على مناطق خلف الخط الأصفر شرقي مدينة غزة.

وفي السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ارتكب الاحتلال "الإسرائيلي" إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلًا وتجويعًا وتدميرًا وتهجيرًا، متجاهلًا النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 238 آلاف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.

المصدر / فلسطين أون لاين