طقس فلسطين الخميس 27 نوفمبر

27 نوفمبر 2025 . الساعة 08:15 بتوقيت القدس
ظروف قاسية يعيشها النازحون داخل الخيام جراء تساقط الأمطار

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، يوم الخميس، أن يكون الجو صافيا بوجه عام وجافا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل.

وأوضحت الأرصاد أن الرياح ستكون شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما هذه الليلة؛ فيكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدًا الجمعة، توقعت الأرصاد أن يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وجافا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / وكالات
