بالخطوات والصور.. التعليم توضح آلية الاستعلام عن أرقام جلوس طلبة توجيهي غزة

26 نوفمبر 2025 . الساعة 20:15 بتوقيت القدس
صورة من الأرشيف
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية عن تفعيل رابط وآلية الاستعلام عن أرقام الجلوس للطلبة المتواجدين داخل محافظات غزة، والمستعدين للتقدم لامتحانات الثانوية العامة (الدورة الأولى).

وتستهدف هذه الآلية تحديداً الطلبة الذين قاموا بالربط الصحيح لحساباتهم عبر تطبيق "الوايز" بتاريخ 17 و 18 نوفمبر 2025، وهم من مواليد 2007 (طلاب دورة 2025) ومواليد 2006 (طلاب دورة 2024).

خطوات الاستعلام عن رقم الجلوس (بالتفصيل):

أوضحت الوزارة أنه يمكن للطلبة معرفة أرقام جلوسهم باتباع الخطوات التالية بدقة عبر نظام التوجيهي الإلكتروني:

 * الدخول إلى الرابط الرسمي: التوجه إلى الموقع الإلكتروني للوزارة عبر الرابط التالي، اضغط هنا

 * تسجيل الدخول: استخدام بيانات الدخول الموحدة التي خصصتها الوزارة لكافة الطلبة في هذه المرحلة:

   * اسم المستخدم: gazap1

   * كلمة المرور: gaza1234

 * إدخال رمز التحقق: كتابة النص الظاهر في الصورة (CAPTCHA) في المكان المخصص له، ثم الضغط على زر "تسجيل الدخول".

 * اختيار الخدمة: من القائمة اليمنى، ستظهر شاشة باسم "تسجيل طلبة داخل غزة"، قم باختيار (تسجيل طلاب غزة الدورة الأولى).

طريقة البحث داخل النظام:

بعد الوصول لشاشة الاستعلام، يجب تعبئة البيانات كالتالي:

 * حقل السنة:

   * يتم اختيار سنة 2025 للطلبة المتقدمين للدورة الأولى (ممن تقدموا في شهر 10/2025).

   * يتم اختيار سنة 2024 للطلبة المتقدمين للدورة الأولى (ممن تقدموا في شهر 09/2025).

 * باقي البيانات: إدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد بدقة.

 * إظهار النتيجة: الضغط على زر "بحث"، ليظهر بعدها رقم الجلوس الخاص بالطالب وكافة بياناته (المدرسة، المديرية، الفرع، المباحث).

ملاحظات هامة جداً للطلبة:

نوهت وزارة التعليم إلى عدة نقاط ضرورية بخصوص هذه الفئة من الطلبة:

 * بعد إعلان نتائج هذه الفئة، سيتم السماح لهم بالتسجيل عبر الموقع ذاته للدورة الثانية ("الإكمال") بنفس الآلية السابقة.

 * بعد الانتهاء من التسجيل على صفحة الوزارة، سيتم السماح لهم بالتسجيل على تطبيق "الوايز".

 * يجب متابعة الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم العالي لمعرفة تاريخ بدء التسجيل والمستجدات.

