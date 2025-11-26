إحباط محاولة تهريب كمية من الحبوب المخدرة إلى غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت المباحث العامة في المحافظة الوسطى، اليوم الأربعاء، إحباط كمية من الحبوب المخدرة خلال محاولة تهريبها عبر إحدى الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة.

وقالت المباحث، في بيان صحافي، إنها وفور تلقي إشارة من عمليات المحافظة باشتباه وجود عملية تهريب عبر الشاحنات الواردة إلى القطاع، تحركت إلى المكان حيث جرى تفتيش احد المستودعات وضبطت فيه 2000 حبة مخدرة من نوع روتانا.

وأوضحت، أنه تم التحفظ على المضبوطات وإحالتها والقضية إلى إدارة مكافحة المخدرات لفتح تحقيق واستكمال الإجراءات القانونية بحق المتورطين.

وشددت على أن هذه العملية تأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الأمن المجتمعي والحد من انتشار المواد المخدرة في قطاع غزة.