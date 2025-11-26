فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إحباط محاولة تهريب كمية من الحبوب المخدرة إلى غزة

خروقاتٌ "إسرائيلية" متواصلة.. شهداء في قصفٌ جويٌّ ومدفعيٌّ بأنحاء غزّة

المركز الفلسطيني يوثق: شهادة لقتل الاحتلال أسيرين و اغتصاب ثالث

الثوابتة: منخفض غزة فاقم معاناة الناس وترك 288 ألف نازح بلا مأوى

الأسرى بسجون الاحتلال.. مأساة تتفاقم وسياسة إخفاء قسري ممنهجة

حماس: مشروع قانون "تملُّك" المستوطنين في الضَّفَّة محاولةً لفرض واقع الضم

ألمانيا تمنح 4 حمير من غزة لجوءًا ومنزلًا جديدًا.. فما القصة؟

استطلاع يكشف تراجعًا تاريخيًّا في تعاطف الأميركيين مع "إسرائيل"

التعليم في الخيام: مدرسة من قماش وصبر

نادي الأسير: الاحتلال احتجز 22 مواطنًا بطوباس منذ صباح اليوم

إحباط محاولة تهريب كمية من الحبوب المخدرة إلى غزة

26 نوفمبر 2025 . الساعة 18:30 بتوقيت القدس
...
صورة تعبيرية
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت المباحث العامة في المحافظة الوسطى، اليوم الأربعاء، إحباط كمية من الحبوب المخدرة خلال محاولة تهريبها عبر إحدى الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة.

وقالت المباحث، في بيان صحافي، إنها وفور تلقي إشارة من عمليات المحافظة باشتباه وجود عملية تهريب عبر الشاحنات الواردة إلى القطاع، تحركت إلى المكان حيث جرى تفتيش احد المستودعات وضبطت فيه 2000 حبة مخدرة من نوع روتانا. 

وأوضحت، أنه تم التحفظ على المضبوطات وإحالتها والقضية إلى إدارة مكافحة المخدرات لفتح تحقيق واستكمال الإجراءات القانونية بحق المتورطين.

 وشددت على أن هذه العملية تأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الأمن المجتمعي والحد من انتشار المواد المخدرة في قطاع غزة.

#قطاع غزة #غزة #المباحث العامة #حبوب مخدرة #تهريب مخدرات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة