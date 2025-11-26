الثوابتة: منخفض غزة فاقم معاناة الناس وترك 288 ألف نازح بلا مأوى

فلسطين أون لاين

26 نوفمبر 2025 . الساعة 18:08 بتوقيت القدس
...
صورة من المنخفض الجوي الذي ضرب قطاع غزة الثلاثاء
متابعة/ فلسطين أون لاين

قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، إن المنخفض الجوي الذي ضرب القطاع يوم الثلاثاء خلّف أضرارًا واسعة في مخيمات النزوح، متسببًا في تضرر نحو 22 ألف خيمة يعيش فيها عشرات آلاف الأسر النازحة.

وأوضح الثوابتة، في بيان صحافي، اليوم الأربعاء، أن المنخفض ترك أكثر من 288 ألف نازح بلا حماية في مواجهة الأمطار والبرد، بعد أن تحولت مساحات واسعة من المخيمات إلى مناطق غير صالحة للإيواء.

وأضاف أن خسائر المنخفض تُقدَّر بحوالي 3.5 ملايين دولار، تشمل غرق وتلف آلاف الخيام، وتضرر البنية التحتية الهشة داخل المخيمات.

وأشار الثوابتة إلى أن شبكات الصرف الصحي البدائية تعرضت لأضرار كبيرة، كما شهدت المدارس المستخدمة كمراكز نزوح غرقًا في الممرات وتعطلًا لشبكات المياه المؤقتة.

ولفت إلى أن المخيمات تكبدت خسائر واسعة، بعد تلف كميات كبيرة من المواد الغذائية وفقدان مساعدات كانت معدّة للتوزيع.

إلى جانب ذلك، تعطل عمل أكثر من 10 نقاط طبية متنقلة بسبب صعوبة التحرك في المناطق الغارقة، وتسبب ذلك بفقدان أدوية ومستلزمات طبية ضرورية، بحسب مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

