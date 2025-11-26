نادي الأسير: الاحتلال احتجز 22 مواطنًا بطوباس منذ صباح اليوم

قال نادي الأسير الفلسطيني، يوم الأربعاء إن الاحتلال احتجز حتى اللحظة 22 مواطناً في مدينة طوباس شمالي الضفة الغربي، والتي تتعرض لعدوان منذ الليلة الماضية.

وأوضح مدير النادي في طوباس في بيان له، أن احتجاز المواطنين تم خلال اقتحام مدينة طوباس، وبلدتي عقابا وطمون، وقرية تياسير.

ومنذ ساعات الصباح، ينفّذ الاحتلال "الإسرائيلي"، عمليات عسكرية واسعة في محافظة طوباس والبلدات المجاورة، شمالي الضفة الغربية.

وأفادت مصادر صحفية، بأن الاحتلال دفع بتعزيزات كبيرة إلى طمون وطوباس وتياسير وعقابا، مترافقة مع حملة مداهمات وعمليات اقتحام لمنازل المدنيين واستخدام بعضها ثكنات عسكرية بعد إجبار العديد من العائلات على مغادرتها.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إنه يتعامل مع حالة اعتداء بالضرب المبرح على شاب من قبل جيش الاحتلال في بلدة طمون بالضفة الغربية.

وأعلنت محافظة طوباس تعليق الدوام في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة اليوم الأربعاء، مع التحول إلى نظام التعليم الإلكتروني في المدارس، وذلك في ظل العملية العسكرية المتواصلة في المحافظة ومحيطها.



المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات