الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الجماعيَّة إلى 69 ألفًا و785

26 نوفمبر 2025 . الساعة 12:33 بتوقيت القدس
...
أهالي يودعون أبناءهم الذين ارتقوا شهداء في قصف الاحتلال على غزة

أصدرت وزارة الصحة بغزة، يوم الأربعاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ 10 شهداء( شهيدان جديدان، و 8 شهداء تم انتشالهم) وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025)، بلغ إجمالي الشهداء 347، فيما وصل إجمالي الإصابات 889، بينما بلغ إجمالي الانتشال 596 شهيدًا.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 69,785 شهيدًا 170,965 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وذكرت، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
 

