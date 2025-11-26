الهيئة الطبية الدولية تعلن عن وظائف شاغرة

فلسطين أون لاين

26 نوفمبر 2025 . الساعة 09:10 بتوقيت القدس
وظائف شاغرة في الهيئة الطبية الدولية

أعلنت الهيئة الطبية الدولية عن وظائف شاغرة في قطاع غزة.

أبرز الوظائف:

- تبحث الهيئة الطبية الدولية عن أفراد ذوي خبرة لشغل منصب ممرض بدوام كامل.
آخر موعد للتقدم : ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥
يمكنكم التقدم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

- تبحث الهيئة الطبية الدولية عن أفراد ذوي خبرة لشغل منصب طبيب أخصائي-تخديربدوام كامل..
 آخر موعد للتقدم : ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥
يمكنكم التقدم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

- تبحث الهيئة الطبية الدولية عن أفراد ذوي خبرة لشغل منصب مسؤول الصحة النفسية بدوام كامل..
 آخر موعد للتقدم : ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥
يمكنكم التقدم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

- تبحث الهيئة الطبية الدولية عن سيدات ذوات خبرة لشغل منصب قابلة قانونية بدوام كامل.
 آخر موعد للتقدم : ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥
يمكنكم التقدم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

