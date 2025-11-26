فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

القرار 2803 في منظور القرار 242

الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الجماعيَّة إلى 69 ألفًا و785

"حماس" تُطالب الوسطاء بالضغط على الاحتلال لوقف خروقاته في غزَّة

الإعلام العبري يكشفُ تفاصيلَ جديدة حول تفاقم الصراعات داخل ميليشيات أبو شباب.. ما القصَّة؟

القضاء البريطاني يدرس طعنًا ضد حظر حركة "فلسطين أكشن"

بن غفير يقيل قائد شرطة القدس والإعلام العبري يكشف السّبب

الشتاء في غزة… موسم آخر من الخوف

خروقاتٌ "إسرائيلية" متواصلة.. قصفٌ جويٌّ ومدفعيٌّ شرقي غزَّة وخان يونس

الهيئة الطبية الدولية تعلن عن وظائف شاغرة

الاحتلال يشنُّ عدوانًا واسعًا في طوباس ومحيطها

الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية

26 نوفمبر 2025 . الساعة 08:45 بتوقيت القدس
...
اعتقالات إسرائيلية في الضفة الغربية

نفّذت قوات الاحتلال، فجر ايوم الأربعاء، حملة اعتقالات طالت عدة مناطق في الضفة الغربية، شملت اقتحامات وعمليات تفتيش واسعة، واعتقال أسرى محررين وشبان من مختلف المحافظات، إضافة إلى اعتداءات ميدانية في الخليل ومخيم الفوار.

في طمون جنوب طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عماد عرسان بني عودة، كما اعتقلت المواطن محيي الدين أبو يزيد عقب مداهمة منازل في البلدة.

وفي مخيم الفوار جنوب الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب وسام سلامة المقوسي خلال اقتحام المخيم، فيما اعتقلت أيضًا الشاب أنس عبد الله الهور من بلدة صوريف شمال غرب الخليل بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته. كما نفّذت قوات الاحتلال حملة مداهمات واسعة في مدينة الخليل ومحيطها، رافقها اعتداء على المواطنين وإغلاق طرق ونصب حواجز.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة ياصيد شمال المدينة، وفتشت منازل المواطنين وعبثت بمحتوياتها، قبل أن تعتقل ثلاثة شبان من البلدة.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #اعتقالات في الضفة #ضم الضفة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة