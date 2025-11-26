الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية

نفّذت قوات الاحتلال، فجر ايوم الأربعاء، حملة اعتقالات طالت عدة مناطق في الضفة الغربية، شملت اقتحامات وعمليات تفتيش واسعة، واعتقال أسرى محررين وشبان من مختلف المحافظات، إضافة إلى اعتداءات ميدانية في الخليل ومخيم الفوار.

في طمون جنوب طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عماد عرسان بني عودة، كما اعتقلت المواطن محيي الدين أبو يزيد عقب مداهمة منازل في البلدة.

وفي مخيم الفوار جنوب الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب وسام سلامة المقوسي خلال اقتحام المخيم، فيما اعتقلت أيضًا الشاب أنس عبد الله الهور من بلدة صوريف شمال غرب الخليل بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته. كما نفّذت قوات الاحتلال حملة مداهمات واسعة في مدينة الخليل ومحيطها، رافقها اعتداء على المواطنين وإغلاق طرق ونصب حواجز.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة ياصيد شمال المدينة، وفتشت منازل المواطنين وعبثت بمحتوياتها، قبل أن تعتقل ثلاثة شبان من البلدة.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى