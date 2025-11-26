خروقاتٌ "إسرائيلية" متواصلة.. قصفٌ جويٌّ ومدفعيٌّ شرقي غزَّة وخان يونس

فلسطين أون لاين

26 نوفمبر 2025 . الساعة 08:15 بتوقيت القدس
تصاعد أعمدة الدخان جراء غارة "إسرائيلية" على غزة

مع دخول اليوم الـ47 من بدء وقف إطلاق النار في غزة، يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" انتهاكاته للاتفاق بشن غارات جوية ومدفعية ونسف منازل في المناطق الواقعة وراء ما يسمى بـ "الخط الأصفر" في خان يونس جنوبا وجباليا شمالا.

وأفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد فلسطيني متأثرًا بجروح أصيب بها بنيران قوات الاحتلال داخل الخط الأصفر في بلدة بني سهيلا في خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما أفادت مصادر طبية بارتقاء شهيد وإصابة آخر في قصف للاحتلال استهدف محيط مدرسة الفرابي في بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خانيونس.

وارتقى شهيد في قصف الاحتلال شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأكد مستشفى العودة، إصابة فلسطيني برصاص جيش الاحتلال داخل الخط الأصفر شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر صحفية، إن غارات الاحتلال الجوية ومدفعيته استهدفتا مناطق داخل الخط الأصفر في بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس.

وأشارت إلى أن الاحتلال نفذ عملية نسف تزامنًا مع قصف مدفعي داخل الخط الأصفر شرقي مدينة غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار تجاه مناطق جنوب شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، في ظل انتهاكات يومية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.

واستهدف قصف مدفعي "إسرائيلي" شرقي جباليا شمال قطاع غزة، في حين أطلقت آليات الاحتلال النار تجاه مدينة رفح جنوبا.

وأطلقت دبابات الاحتلال نيرانها باتجاه منازل الفلسطينيين قرب "مفترق السنافور" في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

