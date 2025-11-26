منح الحكومة الصينية 2026/2027: فتح باب التقديم للماجستير والدكتوراه (رابط وشروط التقديم)

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية عن توفر منح دراسية ممولة في جمهورية الصين الشعبية للعام الدراسي 2026/2027.

وتستهدف هذه المنح الطلاب الراغبين في استكمال دراساتهم العليا (الماجستير والدكتوراه) في تخصصات متنوعة.

تفاصيل المنحة الصينية وموعد التقديم

تعتبر منح الحكومة الصينية (CSC) من أهم الفرص التعليمية الدولية. وقد حدد الإعلان الموعد النهائي لتقديم الطلبات وتسليم الوثائق، حيث سيكون آخر موعد هو يوم الأحد الموافق 25 يناير 2026.

آلية تقديم الطلب (خطوة بخطوة)

لضمان قبول الطلب، يجب على الطلبة المعنيين اتباع التسلسل التالي بدقة:

- تعبئة الطلب الصيني: التسجيل وتعبئة النموذج الإلكتروني الخاص بالحكومة الصينية عبر الرابط الرسمي (اضغط هنا للدخول).\

- تعبئة طلب الوزارة: تعبئة الطلب الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية.

- تسليم الوثائق: تقديم النسخ الورقية المصدقة حسب الأصول (للطلبة في الضفة الغربية) وفق المواعيد المحددة.

ملاحظة هامة: أي طلب غير مكتمل الوثائق أو البيانات يعتبر لاغياً ولن يتم النظر فيه.

تعليمات خاصة لطلبة قطاع غزة

نظراً للظروف الراهنة، وضعت الوزارة آلية خاصة لطلبة المحافظات الجنوبية (غزة):

- يتوجب على الطلبة تعبئة الطلب الإلكتروني الخاص بالحكومة الصينية.

- تحميل كافة الوثائق المطلوبة (نسخ ضوئية/Scanned) من خلال الطلب الإلكتروني الخاص بالوزارة.

- الموعد النهائي للرفع هو الأحد 25/1/2026.

- يتم تسليم الوثائق الأصلية في مقر الوزارة لاحقاً "في حينه".

أماكن تسليم الوثائق (الضفة الغربية)

يتم تسليم الوثائق المصدقة في الأماكن التالية:

- مقر الوزارة الرئيسي: رام الله – الماصيون – مبنى يافا (قرب المجلس التشريعي) – الإدارة العامة للمنح والخدمات الطلابية.

- مكتب التعليم العالي (نابلس): شارع رفيديا - عمارة لجنة الزكاة (ط 2).

- مكتب التعليم العالي (الخليل): الحرس - عمارة الهرم (ط 2).

روابط هامة ونماذج التحميل

للتسهيل على الطلبة، يمكنكم الوصول للنماذج المطلوبة عبر الروابط التالية (يرجى مراجعة موقع الوزارة الرسمي لتفعيل الروابط):

- تعليمات المنحة والشروط.

- دليل تقديم الطلب الصيني.

- نموذج الفحص الطبي الصيني.

- الطلب الإلكتروني للوزارة.

من خلال الضغط هنا



لمزيد من المعلومات، يمكنكم التواصل مع الإدارة العامة للمنح والخدمات الطلابية عبر الضغط هنا

المصدر / فلسطين أون لاين