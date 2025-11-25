اجتماع ثلاثي بالقاهرة لبحث خروقات الاحتلال واتفاق غزة

وكالات/ فلسطين أون لاين

اجتمعت وفود من مصر وقطر وتركيا، وهي الدول الوسيطة إلى جانب الولايات المتحدة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الثلاثاء في القاهرة لمناقشة المرحلة الثانية من الاتفاق، على ما ذكرت وسائل إعلام مصرية رسمية.

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" المقربة من المخابرات المصرية، بأن الاجتماع ضمّ رئيسي المخابرات المصرية والتركية إلى جانب رئيس وزراء قطر، وبحث في "سبل تكثيف الجهود المشتركة" بالتعاون مع الولايات المتحدة "لإنجاح تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار" بين إسرائيل وحماس.

وقال مصدر تركي، إن رئيس المخابرات التركية التقى مع نظيره المصري ورئيس وزراء ووزير خارجية قطر في القاهرة لمناقشة الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وزيادة الجهود المشتركة بالتنسيق مع الولايات المتحدة؛ بحسب ما نقلت عنه وكالة "رويترز".

وأضاف المصدر "خلال الاجتماع، اتفقوا أيضا على مواصلة تعزيز التنسيق والتعاون مع مركز التنسيق المدني العسكري لإزالة جميع العراقيل من أجل ضمان استمرار وقف إطلاق النار ومنع المزيد من الانتهاكات".

وذكر المصدر، أن المسؤولين الثلاثة ناقشوا أيضا التصدي للانتهاكات الإسرائيلية للاتفاق.

وتتولى مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة دور الوسطاء والضامنين لاتفاق غزة الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر بعد عامين من حرب الإبادة.

وعُقد اجتماع القاهرة بعد يومين من لقاء وفد رفيع المستوى من حماس برئيس المخابرات المصرية حسن رشاد لمناقشة المرحلة الثانية من الهدنة.

وأشارت قناة "القاهرة الإخبارية" إلى أن اجتماع الثلاثاء تناول "تذليل أي عقبات واحتواء الخروقات بما يضمن تثبيت وقف إطلاقالنار".

وبحسب وزارة الصحة في غزة، أسفرت الخروقات الإسرائيلية عن استشهاد أكثر من 300 فلسطيني منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار يوم 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.