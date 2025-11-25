فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قراءة تحليلية: لماذا تراجعت الدُّول عن الانضمام إلى القوَّة الدَّوليَّة في غزَّة؟

الكنيست يصادق على قانون يتيح للإسرائيليين التملّك في الضفة الغربية

4200 أسرة مهددة بفقدان رزقها في البلدة القديمة بالقدس

سموتريتش يهدِّد بتفجير أزمة اقتصاديَّة جديدة في الضَّفَّة

مستجدات المنخفض وتوقعات الطقس حتى بداية الأسبوع القادم

"القسَّام" و"سرايا القدس" تسلِّمان جثة أحد أسرى الاحتلال... وهذه أبرز التفاصيل

مسؤول أمميّ: "إسرائيل" تستخدم الهدم كأداة للإبادة.. والهدنة "حبر على ورق"

برابط التسجيل... التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في الصين

جدل في فرنسا حول استطلاع رأي عن المسلمين واتهامات بـ"التلاعب"

مختبرات غزَّة تعاني نقصًا حادًّا بالموادِّ المخبريَّة وتحذيرات من توقُّف عملها

سموتريتش يهدِّد بتفجير أزمة اقتصاديَّة جديدة في الضَّفَّة

25 نوفمبر 2025 . الساعة 18:13 بتوقيت القدس
...
صورة تعبيرية
متابعة/ فلسطين أون لاين

قالت القناة 14 العبرية إن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أبلغ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه لا ينوي استمرار العمل بالصيغة الحالية التي تنظم العلاقات المالية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، في خطوة من شأنها نسف الإطار القانوني الذي يسمح باستمرار التعاون المصرفي بين الجانبين.

وينتهي يوم الأحد المقبل العمل بالضمان الحكومي الإسرائيلي الذي يتيح للبنوك الإسرائيلية تقديم خدمات المقاصة والتحويلات المالية إلى الجهاز المصرفي الفلسطيني، وهو ضمان يُعدّ الغلاف القانوني الذي يحمي البنوك الإسرائيلية من أي مسؤولية أو تبعات قانونية قد تنشأ عن التعاملات المالية مع المصارف الفلسطينية.

ووفق القناة 14، تدّعي حكومة الاحتلال الإسرائيلية أن السلطة الفلسطينية "تدعم وتموّل الإرهاب" عبر استمرار دفع مخصصات لعائلات الأسرى والشهداء، وهو ما يستخدمه سموتريتش ذريعة للضغط نحو وقف الحماية المالية وقطع قنوات التحويل والمقاصة.

وكشفت القناة أن سموتريتش قال في نقاشات مغلقة إن "إسرائيل لا يمكنها مواصلة توفير حماية مالية تسمح بمرور الأموال إلى جهات تتهمها بتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين"، مضيفاً أن هذه السياسة "تنتمي لما قبل السابع من أكتوبر"، ويجب التخلص منها بشكل جذري، حتى لو كان الحفاظ عليها سابقاً يهدف إلى "تهدئة الأوضاع".

المصدر / وكالات
#الضفة #أموال المقاصة #الينوك الفلسطينية #التحويلات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة