"القسَّام" و"سرايا القدس" تسلِّمان اليوم جثة أحد أسرى الاحتلال وهذه أبرز التفاصيل

25 نوفمبر 2025 . الساعة 13:42 بتوقيت القدس
كتائب القسام خلال عملية انتشال جثة أحد أسرى الاحتلال من أحد الأنفاق بغزة

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أنها ستسلّم جثة أحد الأسرى الاحتلال مع سرايا القدس، عند الساعة 4 مساء بتوقيت غزة.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري، ظهر يوم الثلاثاء، "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، ستقوم سرايا القدس وكتائب الشهيد عز الدين القسام بتسليم جثة أحد أسرى الاحتلال التي تم العثور عليها وسط قطاع غزة عند الساعة 4 مساء بتوقيت غزة".

وجاء تسليم الجثث ضمن مرحلة أولى من اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بدأ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وفقا لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي دعمت بلاده حرب الإبادة "الإسرائيلية" في غزة.

في المقابل، يوجد 9500 مفقود فلسطيني قتلهم جيش الاحتلال "الإسرائيلي" المدعوم أمريكيا، ولا تزال جثامينهم تحت أنقاض دمار العدوان "الإسرائيلي"، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

كما يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، استشهد العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية و"إسرائيلية".

