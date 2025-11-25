الصحة بغزة: 345 شهيدًا منذ إعلان وقف إطلاق النَّار

أصدرت وزارة الصحة بغزة، يوم الثلاثاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ 17 شهيدًا (3 شهداء جدد، 14 انتشالًا) و 16 إصابة وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025)، بلغ إجمالي الشهداء 345، فيما وصل إجمالي الإصابات 889، بينما بلغ إجمالي الانتشال 588 شهيدًا.

وأعلنت وزارة الصحة، ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 69,775 شهيدًا 170,965 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وذكرت، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.



المصدر / فلسطين أون لاين