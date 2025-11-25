الاحتلال يهدم منزلا قيد الإنشاء جنوب بيت لحم

هدمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، يوم الثلاثاء، منزلًا قيد الإنشاء في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقةً "أرض الدير" غرب البلدة، وشرعوا بهدم منزل مكون من ثلاث طبقات مساحة كل طابق 250 مترا مربعا يعود للمواطن عماد حسن أبو صرة بحجة البناء بدون ترخيص.

ولفتت، إلى أن الاحتلال أغلق المنطقة التي تجري فيها عملية الهدم بشكل كامل، ومنع المواطنين من الاقتراب، كما أغلق عدة طرق محيطة بالمنطقة.

وأصيب عدد من طلبة مدارس الخضر بالاختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة الخضر.

وهاجمت قوات الاحتلال طلبة المدارس في منطقتي التل والبركة وفي أحياء البلدة القديمة، وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت، ما أدى إلى إصابة عدد من الطلب بالاختناق .

المصدر / وكالات