"حماس": خيام النَّازحين غرقت مرة أخرى ولا بد من تحرُّكٍ عاجل لحلِّ المأساة الإنسانية

قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، إنَّ خيام النازحين في قطاع غزة غرقت مرة جديدة بسبب الأمطار.

وأضاف قاسم في تصريحات صحفية، يوم الثلاثاء، "لم تفلح كل جهود العالم في التخفيف من الكارثة بسبب الحصار الإسرائيلي".

وتابع "عجزت كل المنظومة العربية والإسلامية في إغاثة غزة بالرغم من قرارات الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي".

ووجَّه نداءً لكل العرب والمسلمين والأحرار قائلًا "لغزة حق عليكم فلا تخذلوها في الإغاثة كما خذلتموها أثناء حرب الإبادة".

وأكمل "مطلوب من الجميع التحرك أمام هذه المأساة الإنسانية غير المسبوقة".

وصباح اليوم، غرقت عشرات الخيام التي تؤوي النازحين في منطقة المواصي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، عقب هطول الأمطار.

وأفادت طواقم الدفاع المدني بأنها تتعامل مع عشرات الخيام في المخيمات، بعد تعرضها للغرق في عدة مناطق، فيما ذكر نازحون أن مئات الخيام غرقت وسط برك المياه الناتجة عن تجمع الأمطار.



وقال الدفاع المدني، إن النازحين في مواصي خانيونس وأطراف رفح يغرقون داخل خيامهم البالية بفعل الأمطار الغزيرة والمنخفض الجوي، وسط غياب مقومات الحماية وانعدام الإمكانيات لدى طواقم الدفاع المدني لمواجهة الكارثة.

ومع دخول فصل الشتاء بقوة، وفي ظل الحالة الجوية الصعبة والمنخفض الذي يضرب قطاع غزة، تتزايد معاناة المواطنين وتتفاقم المأساة الإنسانية التي يعيشها قرابة مليون ونصف إنسان يعيشون حياة النزوح في الخيام، بعدما أغرقت مياه الأمطار خيامهم البالية ومزّقت الرياح العاتية ما تبقّى منها.

المصدر / فلسطين أون لاين