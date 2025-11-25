الاحتلال يحاصر منزلًا جنوبي جنين

حاصرت قوة خاصة "إسرائيلية"، صباح يوم الثلاثاء، منزلًا في قرية مركة جنوب جنين شمالي الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية، إنَّ قوة خاصة "إسرائيلية" تسللت إلى قرية مركة جنوب جنين وتحاصر منزلا وسط إطلاق نار كثيف.

وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال أطلقت قذائف أنيرجا ورصاصا تجاه المنزل المحاصر في قرية مركة جنوب جنين.

ووصلت تعزيزات عسكرية "إسرائيلية" للمنطقة، تزامنًا مع تحليق لطائرة "أباتشي" على ارتفاع منخفض.

ومن جهتها، قالت سرايا القدس-كتيبة جنين، إن "مقاتليها يخوضون "معارك ضارية مع قوات العدو التي تحاصر أحد المنازل في قرية مركة، ويمطرون قوة مشاة راجلة بزخات كثيفة من الرصاص المباشر".

المصدر / فلسطين أون لاين