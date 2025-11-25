فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

لماذا تحتاج فلسطين إلى موجة تضامن عالمية ثانية قوية؟

سياسي مصري لـ"فلسطين أون لاين": على وسطاء اتفاق غزة استخدام "الأدوات المتاحة" لتقويض تعنت "إسرائيل"

الاحتلال يحاصر منزلًا جنوبي جنين

"إعلام الأسرى": الأسير القائد عباس السيد يتعرَّض لمحاولة قتل بطيء وتصفية متعمدة

بلدية خان يونس تسأل عن النخوة العربية

"حماس" تنْعى الشهيد عبد الرؤوف اشتية من مخيم بلاطة

غرق خيام النازحين جراء تساقط الأمطار في مواصي خانيونس

حرب الإبادة تهدي زوجين في غزة طفلة طال انتظارها

أول ثوران منذ 12 ألف عام لبركان هايلي جوبي في إثيوبيا

"خروقات إسرائيلية متواصلة".. غارات ونسفٌ للمنازل شرقي غزة وخانيونس

"جريمة الاغتيال محاولة بائسة لكسر إرادة المقاومة"

"حماس" تنْعى الشهيد عبد الرؤوف اشتية من مخيم بلاطة

25 نوفمبر 2025 . الساعة 09:33 بتوقيت القدس
...
الشهيد المُطارد عبد الرؤوف اشتية

نعتْ حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الشهيد المجاهد عبد الرؤوف اشتية من مخيم بلاطة، الذي ارتقى إثر عملية اغتيال جبانة وبعد خوضه اشتباكاً مسلحاً مع العدو خلال اقتحامها شرقي نابلس.

وقالت "حماس" في تصريح صحفي، يوم الثلاثاء، إنَّ جريمة الاغتيال التي نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني بحق الشهيد المجاهد عبد الرؤوف اشتيه في نابلس؛ تعكس حالة التوحش والدموية التي تتبناها حكومة الاحتلال المتطرفة، في محاولة بائسة لكسر إرادة المقاومة المتجذرة في الضفة الغربية.

وأشارت إلى أن عملية اغتيال البطل اشتية الذي كان من أبرز مطاردي الاحتلال في نابلس، تأتي بعد مسيرة جهادية حافلة بالبطولة، حيث نفذ عملية الدهس على حاجز عورتا التي أدت إلى مقتل جنديين من قوات الاحتلال، إضافة إلى مشاركته في سلسلة من عمليات إطلاق النار التي استهدفت قوات الاحتلال ونقاطه العسكرية.

وجددت "حماس" عهدها على الوفاء لدماء الشهداء؛ التي ستبقى نبراساً لدرب المقاومة والصمود، تضيء درب الأحرار وتزيد من إرادة شعبنا وعزمه على مواجهة الاحتلال، واستكمال مسيرة الحرية.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #عبد الرؤوف إشتية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة