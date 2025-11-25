أول ثوران منذ 12 ألف عام لبركان هايلي جوبي في إثيوبيا

سجل بركان "هايلي غوبي" شمالي إثيوبيا، أمس الاثنين، أول ثوران له منذ نحو 12 ألف عام.

وأفاد مركز تولوز للتحذير من الرماد البركاني، في بيان، أن البركان دخل في حالة نشاط.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولي محليين أن الثوران لم يؤد إلى وقوع ضحايا، محذرين من إمكانية أن يكون لذلك تداعيات اقتصادية على الثروة الحيوانية في المنطقة.

وأكد المسؤولون أن البركان لم يسجل أي ثوران من قبل، مشيرين إلى أن الرماد غطى العديد من القرى، ما أثار قلق السكان بشأن سبل عيشهم.

من جانبه، أعلن برنامج البراكين العالمي التابع لمؤسسة سميثسونيان، أن بركان هايلي غوبي لم يشهد أي ثورات بركانية معروفة خلال العصر الهولوسيني، الذي بدأ منذ نحو 12 ألف عام في نهاية العصر الجليدي الأخير ومستمر حتى اليوم.

وذكر أن سحب الرماد المنبعثة من البركان تحرّكت باتجاه اليمن وعُمان وشمال الهند وباكستان.

