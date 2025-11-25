الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في مدن الضفة

فلسطين أون لاين

25 نوفمبر 2025 . الساعة 08:43 بتوقيت القدس
اعتقالات في الضفة

نفّذت قوات الاحتلال، فجر يوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في عدة محافظات بالضفة الغربية المحتلة، تخلّلها اقتحام منازل، وتفتيش، واعتداءات ميدانية، واحتجاز عشرات المواطنين في ظروف قاسية، خصوصًا في بلدة عزون شرق قلقيلية حيث شهدت البلدة أوسع عمليات الاعتقال فجر اليوم.

في جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين عبود السعدي ومراد طوالبة من المدينة، كما داهمت قرية مركة واعتقلت الأشقاء الثلاثة محمد وخليل ومنير تيسير موسى، إضافة إلى مصطفى تيسير السخن وأحمد سليمان موسى.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب تقي موسى عبد الرحيم موسى من عزبة شوفة بعد مداهمة منزله.

وفي قلقيلية، شنّت قوات الاحتلال حملة اعتقالات هي الأوسع هذا اليوم، طالت عشرات الشبان من بلدة عزون، واقتحمت عشرات المنازل واعتدت على المواطنين بالضرب، وصادرت مركبات، واحتجزت المعتقلين في منزل أحد المواطنين بعد إجبارهم على خلع ملابسهم وتعريضهم للبرد.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال عبد القادر دويكات ونجله أسيد من بلاطة البلد، كما اعتقلت أحمد ياسر موسى من قرية مركة جنوب المدينة.

وفي أريحا، نفّذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة شملت قيادات تنظيمية من حركة فتح، بينهم أمين سر المحافظة وأمين سر مخيم عقبة جبر، إضافة إلى عدد من المواطنين.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب باسل عمر أبو حاشية خلال اقتحام المدينة.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى
