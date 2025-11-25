الدفاع المدني بغزَّة يحذِّر من توقُّف عمل مركباته جراء نفاد الوقود

حذَّر الدفاع المدني في غزة من توقف مركباته لعدم توفر الحد الأدنى من الوقود للتدخلات الإنسانية في القطاع.

وناشد الدفاع المدني في بيان مقتضب، يوم الثلاثاء، الجهات الدولية للتدخل العاجل قبل فوات الأوان.

وفي بيان سابق، حذر الدفاع المدني، من التأثيرات الخطيرة للمنخفض الجوي المتوقع خلال الساعات المقبلة، في وقت لا يزال فيه المواطنون يعانون تبعات الحرب وانعدام مقومات الحياة الأساسية.

وأوضح، أن أزمة الوقود عادت لتطفو على السطح مجددًا، في ظل استمرار شُحّ الإمدادات الضرورية لتشغيل الآليات والمعدات المستخدمة في عمليات الإنقاذ.

وأشار إلى أن هذه الأزمة القديمة المتجددة أصبحت تهدد قدرة الطواقم على التعامل مع الظروف الجوية القاسية التي يواجهها القطاع المنكوب الذي دُمّرت بنيته التحتية بفعل الحرب.

وناشدت المديرية المجتمع الدولي والعربي والمنظمات الإنسانية للتدخل العاجل وتزويد الدفاع المدني بالكميات اللازمة من الوقود قبل دخول المنخفض الجوي الأجواء الفلسطينية، محذّرة من أن التأخير سيؤدي إلى عواقب إنسانية خطيرة يصعب تداركها لاحقًا.

ومنذ بدء الإبادة، تعمد الاحتلال "الإسرائيلي" استهداف القطاعات التي تقدم الخدمات الإنسانية للفلسطينيين من بينها الدفاع المدني واستهداف مركباتهم وموظفيهم، فضلا عن منع دخول الوقود المخصص لهم أو المركبات اللازمة لرفع أطنان الأنقاض وانتشال مصابين وقتلى من تحت الركام.

المصدر / فلسطين أون لاين