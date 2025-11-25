فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

لماذا تحتاج فلسطين إلى موجة تضامن عالمية ثانية قوية؟

سياسي مصري لـ"فلسطين أون لاين": على وسطاء اتفاق غزة استخدام "الأدوات المتاحة" لتقويض تعنت "إسرائيل"

الاحتلال يحاصر منزلًا جنوبي جنين

"إعلام الأسرى": الأسير القائد عباس السيد يتعرَّض لمحاولة قتل بطيء وتصفية متعمدة

بلدية خان يونس تسأل عن النخوة العربية

"حماس" تنْعى الشهيد عبد الرؤوف اشتية من مخيم بلاطة

غرق خيام النازحين جراء تساقط الأمطار في مواصي خانيونس

حرب الإبادة تهدي زوجين في غزة طفلة طال انتظارها

أول ثوران منذ 12 ألف عام لبركان هايلي جوبي في إثيوبيا

"خروقات إسرائيلية متواصلة".. غارات ونسفٌ للمنازل شرقي غزة وخانيونس

الدفاع المدني بغزَّة يحذِّر من توقُّف عمل مركباته جراء نفاد الوقود

25 نوفمبر 2025 . الساعة 08:03 بتوقيت القدس
...
الدفاع المدني يناشد الجهات الدولية لإدخال الوقود لعمل مركباته ومواصلة عمله في القطاع

حذَّر الدفاع المدني في غزة من توقف مركباته لعدم توفر الحد الأدنى من الوقود للتدخلات الإنسانية في القطاع.

وناشد الدفاع المدني في بيان مقتضب، يوم الثلاثاء، الجهات الدولية للتدخل العاجل قبل فوات الأوان.

وفي بيان سابق، حذر الدفاع المدني، من التأثيرات الخطيرة للمنخفض الجوي المتوقع خلال الساعات المقبلة، في وقت لا يزال فيه المواطنون يعانون تبعات الحرب وانعدام مقومات الحياة الأساسية.

وأوضح، أن أزمة الوقود عادت لتطفو على السطح مجددًا، في ظل استمرار شُحّ الإمدادات الضرورية لتشغيل الآليات والمعدات المستخدمة في عمليات الإنقاذ.  

وأشار إلى أن هذه الأزمة القديمة المتجددة أصبحت تهدد قدرة الطواقم على التعامل مع الظروف الجوية القاسية التي يواجهها القطاع المنكوب الذي دُمّرت بنيته التحتية بفعل الحرب.

وناشدت المديرية المجتمع الدولي والعربي والمنظمات الإنسانية للتدخل العاجل وتزويد الدفاع المدني بالكميات اللازمة من الوقود قبل دخول المنخفض الجوي الأجواء الفلسطينية، محذّرة من أن التأخير سيؤدي إلى عواقب إنسانية خطيرة يصعب تداركها لاحقًا.

ومنذ بدء الإبادة، تعمد الاحتلال "الإسرائيلي" استهداف القطاعات التي تقدم الخدمات الإنسانية للفلسطينيين من بينها الدفاع المدني واستهداف مركباتهم وموظفيهم، فضلا عن منع دخول الوقود المخصص لهم أو المركبات اللازمة لرفع أطنان الأنقاض وانتشال مصابين وقتلى من تحت الركام.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الدفاع المدني #المنخفض الجوي #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة