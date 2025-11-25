طقس فلسطين الثلاثاء 25 نوفمبر

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، يوم الثلاثاء، أن يستمر تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا خاصة فوق المناطق الجبلية حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا وفي ساعات المساء تضعف فرصة الهطول وتميل الأجواء إلى الاستقرار ليلا.

وأوضحت الأرصاد أن الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط مع هبات قوية أحيانًا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

أما هذه الليلة؛ فيكون الجو غائما جزئيا وباردا خاصة فوق المرتفعات الجبلية وتضعف فرصة الهطول وتميل الأجواء إلى الاستقرار ليلا، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدًا الأربعاء، توقعت الأرصاد أن يكون الجو غائما جزئيا إلى صافٍ وباردا نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

