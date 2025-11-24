فلسطين أون لاين

الصحافة الدولية تتهم "إسرائيل" بمنع التغطية المستقلة من غزة

24 نوفمبر 2025 . الساعة 18:52 بتوقيت القدس
صورة من الأرشيف
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعربت رابطة الصحافة الأجنبية (FPA)، عن استيائها من قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بمنح الحكومة الإسرائيلية تمديدًا إضافيًا للرد على التماسنا، بشأن السماح بالوصول الحر والمستقل إلى غزة.

وقالت الرابطة، في بيان اليوم الإثنين، "لقد اعتدنا على مثل هذه التأخيرات خلال الـ14 شهرًا الماضية منذ تقديم هذا الالتماس. وقد أوضحت الحكومة الإسرائيلية مرارًا وتكرارًا أنها لا تنوي فتح غزة أمام الصحافة ولا تمتلك أي خطة للقيام بذلك".

وأضافت "كنا نعتقد أن أمر المحكمة الصادر في 23 أكتوبر والذي طالب الدولة بتقديم خطة خلال 30 يومًا كان نهائيًا، إلا أن ذلك لم يكن الحال، وهو ما يثير خيبة أملنا العميقة".

وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية طلبت تمديدًا تلو الآخر للرد على طلبنا المتعلق بالدخول إلى غزة منذ سبتمبر 2024، لافتة إلى أن هذه التأخيرات المتكررة قوّضت العملية القانونية وجعلت منها موضع سخرية.

وأوضحت الرابطة، أن المحكمة منحت الحكومة مهلة حتى 4 ديسمبر للرد، معربة عن أملها بأن يكون هذا هو آخر تأجيل، وأن تسمح كل من المحكمة والحكومة الإسرائيلية للصحافة الدولية بأداء مهمتها في تغطية الأخبار وإطلاع العالم على ما يحدث في غزة.

