وقفة تضامنيَّة لذوي الأسرى أمام مقر الصليب الأحمر بغزَّة

نظم أهالي أسرى قطاع غزة، صباح يوم الاثنين، وقفة تضامنية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة، رفعوا خلالها لافتات وصورًا للأسرى، مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنقاذ ذويهم من الانتهاكات المتواصلة داخل السجون "الإسرائيلية".

وقالت ممثلة أهالي الأسرى سهام الخطيب، إن الأسرى يتعرضون لأبشع جرائم الإبادة داخل المعتقلات، حيث يُمنع عنهم الماء والطعام والدواء، ويستمر التنكيل بهم يوميًا في سجون تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الإنسانية.

وأشارت إلى أن الأسرى يموتون ألف مرة كل يوم، وأن الاحتلال يسعى بكل الوسائل إلى كسر صمودهم وتضحياتهم، مشيرة إلى أن القانون الذي أقره الكنيست يشكل تهديدًا إضافيًا لحياة الأسرى، ومن لم يمت من الإهمال قد يُقتل قريبًا.

وأكدت، أن الأهالي ممنوعون من الزيارة، ولا تصل إليهم الرسائل أو المعلومات عن ذويهم، مطالبة بوقفة جادة من الوسطاء وإطلاق نداء إنساني للإفراج عن الأسرى ووقف جرائم الإبادة.

من جانبه، أوضح ممثل المؤسسات الحقوقية محمد البردويل، أن الوقفة تأتي لرفع صوت الحق ضد الظلم والتأكيد على معاناة الأسرى، معتبرًا قضيتهم قضية إنسانية بامتياز تتطلب تدخلاً دوليًا عاجلًا.

وأشار إلى أن آلاف الأسرى يقبعون في ظروف قاسية تخالف كل الاتفاقيات والقوانين الدولية، لافتًا إلى أن المؤسسات الحقوقية وثقت عددًا كبيرًا من الانتهاكات استنادًا إلى شهادات الأسرى الذين أُفرج عنهم، بالإضافة إلى ملاحظات التنكيل والشهادات المروعة عند استلام جثامين الشهداء الأسرى، بما في ذلك الحرق والكدمات وربط الحبال حول الرقاب.

وأكد البردويل، أنّ المؤسسات الحقوقية ملتزمة بتوثيق جميع الانتهاكات لمتابعة قضية الأسرى أمام المحافل الدولية.

وشدد على أن التعذيب المستمر الذي يتعرض له الأسرى يستدعي تدخلًا عاجلًا لإلزام الاحتلال بالمواثيق والقوانين الدولية.

المصدر / وكالات