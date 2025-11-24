مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، يوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس، وأدوا طقوسًا تلمودية بحماية شرطة الاحتلال "الإسرائيلي".

وأفادت محافظة القدس، بأن 122 مستوطناً اقتحموا المسجد الاقصى خلال فترة الاقتحامات الصباحية، بالإضافة إلى 600 سائح دخلوا إلى المسجد الأقصى عبر بوابة السياحة "الإسرائيلية".

وأوضحت، أن المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات عبر باب المغاربة الخاضع لسيطرة الاحتلال الأمنية، ونفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد، وأدوا طقوسًا تلمودية، وسط حماية أمنية مشددة من قوات الاحتلال.

وفرضت قوات الاحتلال قيودًا وتضييقات على دخول المصلين والمقدسيين للمسجد، واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية.

وتتواصل الدعوات المقدسية الواسعة لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل للحشد والنفير نحو المسجد الأقصى، والرباط في باحاته، إفشالًا لمخططات الاحتلال ومستوطنيه.

