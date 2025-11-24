مستوطنون يحرقون أشجار زيتون ويسرقون معدات زراعية في عطارة شمال رام الله

فلسطين أون لاين

24 نوفمبر 2025 . الساعة 10:23 بتوقيت القدس
صورة أرشفية توثق اعتداءات المستوطنين المتصاعدة في الضفة الغربية

أحرق مستوطنون، يوم الاثنين، أشجار زيتون وسرقوا معدات زراعية في بلدة عطارة شمال رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين داهموا المنطقة الزراعية القريبة من البؤرة الاستيطانية الجديدة التي أقاموها قبل أشهر قليلة، وأشعلوا النيران في عدد من أشجار الزيتون، وأراضي المواطنين، ما ألحق أضرارا كبيرا فيها.

ولفتت المصادر ذاتها الى أن المستوطنين داهموا أرضًا زراعية، وسرقوا معدات زراعية وأخشابًا، تعود للمواطن جواد سراحنة، قبل أن ينسحبوا من المكان.

ونفذ الاحتلال ومستوطنون ما مجموعه 2350 اعتداء، خلال تشرين أول/أكتوبر الماضي، في استمرار لمسلسل الإرهاب المتواصل من قبل دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته، حسب ما أفادت به هيئة "مقاومة الجدار والاستيطان"، في تقريرها، بتاريخ 4-11. 

حيث نفذ جيش الاحتلال 1584 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 766 اعتداء، وتركزت مجمل الاعتداءات في محافظات رام الله والبيرة بـ 542 اعتداء، ونابلس بـ412 اعتداء، والخليل بـ401 اعتداء.

المصدر / وكالات
#الحرب على غزة #الاستيطان في الضفة #طوفان الأقصى

