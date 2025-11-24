في اليوم الـ45 من بدء وقف إطلاق النار في غزة، يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" قصفه الجوي والمدفعي على عدة مناطق في القطاع، بالتزامن مع عمليات نسف للمنازل وإطلاق نار تجاه المواطنين.

أفادت مصادر في مستشفيات غزة، باستشهاد 4 فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال في مدينتي غزة وخان يونس منذ صباح اليوم.

واستشهد الشابان أحمد عبد الرحيم سهمود و علاء مازن أبو ريدة جراء قصف من مسيرة للاحتلال تجمعا للأهالي في منطقة ارميضة ببلدة بني سهيلا شرقي خانيونس.

كما اسشتهد الشاب محمود وائل الريفي بنيران الاحتلال في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

ومن جهته أفاد مجمع ناصر الطبي بإصابة مواطنين اثنين بنيران مُسيرة "إسرائيلية" وراء الخط الأصفر في بني سهيلا شرق خان يونس.

وشنت طائرات الاحتلال، غارات جوية بالتزامن مع إطلاق نار من الدبابات وطائرات مروحية شمال شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية، بأن مدفعية الاحتلال استهدفت مناطق داخل الخط الأصفر شرقي وجنوبي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت المصادر، أن قصفًا جويًا ومدفعيًا استهدف منطقة التعليم داخل الخط الأصفر ببيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

ويأتي هذا القصف رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي تم التوصل إليه، ويستند إلى خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب، حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأنهى الاتفاق حرب إبادة جماعية شنها الاحتلال في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، وخلّفت أكثر من 69 ألف شهيد وما يزيد عن 170 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية المدنية.

المصدر / فلسطين أون لاين