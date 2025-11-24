إطلاق نار وقصف جوي ومدفعيّ.. خروقات "إسرائيلية" متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النَّار بغزة

في اليوم الـ45 من بدء وقف إطلاق النار في غزة، يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" قصفه الجوي والمدفعي على عدة مناطق في القطاع، بالتزامن مع عمليات نسف للمنازل وإطلاق نار تجاه المواطنين.

وشنت طائرات الاحتلال، يوم الاثنين، غارات جوية بالتزامن مع إطلاق نار من الدبابات وطائرات مروحية شمال شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية، بأن مدفعية الاحتلال استهدفت مناطق داخل الخط الأصفر شرقي وجنوبي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت المصادر، أن قصفًا جويًا ومدفعيًا استهدف منطقة التعليم داخل الخط الأصفر ببيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأُصيب شاب في قصف مدفعية الاحتلال منطقة الشعف بحي التفاح قرب الخط الأصفر شرقي مدينة غزة.

ويأتي هذا القصف رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي تم التوصل إليه، ويستند إلى خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب، حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأنهى الاتفاق حرب إبادة جماعية شنها الاحتلال في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، وخلّفت أكثر من 69 ألف شهيد وما يزيد عن 170 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية المدنية.

