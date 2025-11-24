فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أسعار صرف العملات في فلسطين الاثنين 24 نوفمبر

الظروف الاقتصادية تحرم طلبة غزة من الالتحاق بالجامعات… ومطالب بصندوق وطني

المقاومة بين الضفة وغزة.. حضور متجدد رغم محاولات إخمادها

خليلية: قرار مجلس الأمن يمنح وعودا مؤجلة بينما الاستيطان يمحو إمكانية قيام الدولة

العدالة في البنية التحتية.. تعافِ بلا معايير في قطاع غزة

كتائبُ القسَّام تنعى الشهيد القائد هيثم علي الطبطبائي

حزب الله يعلن استشهاد القائد هيثم علي الطبطبائي

حماس تدين الاعتداء "الإسرائيلي" على الضَّاحية الجنوبيَّة لبيروت

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في قرية دير جرير

بالأسماء.. كشف الغاز في غزة ليوم الاثنين 24 نوفمبر

طقس فلسطين الاثنين 24 نوفمبر

24 نوفمبر 2025 . الساعة 08:14 بتوقيت القدس
...
ظروف قاسية يعيشها النازحون داخل الخيام جراء تساقط الأمطار

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، يوم الاثنين، أن يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وجافا ولا يطرأ تغير على درجات مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، واعتبارا من ساعات المساء يطرأ انخفاض على درجات الحرارة وارتفاع على نسبة الرطوبة.

وأوضحت الأرصاد أن الرياح ستكون جنوبية شرقية الى شرقية تتحول في ساعات المساء الى شمالية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة السرعة احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما هذه الليلة؛ تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائما وباردا خاصة فوق المرتفعات الجبلية وتسقط زخات متفرقة من الامطار على معظم المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية احياناً ، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغدًا الثلاثاء، توقعت الأرصاد أن يستمر تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي، وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد احياناً وفي ساعات المساء تضعف فرصة الهطول وتميل الأجواء الى الاستقرار ليلا، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط مع هبات قوية أحيانًا  والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

المصدر / وكالات
#طقس فلسطين #درجات الحرارة #الحالة الجوية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة