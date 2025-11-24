طقس فلسطين الاثنين 24 نوفمبر

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، يوم الاثنين، أن يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وجافا ولا يطرأ تغير على درجات مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، واعتبارا من ساعات المساء يطرأ انخفاض على درجات الحرارة وارتفاع على نسبة الرطوبة.

وأوضحت الأرصاد أن الرياح ستكون جنوبية شرقية الى شرقية تتحول في ساعات المساء الى شمالية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة السرعة احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما هذه الليلة؛ تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائما وباردا خاصة فوق المرتفعات الجبلية وتسقط زخات متفرقة من الامطار على معظم المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية احياناً ، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغدًا الثلاثاء، توقعت الأرصاد أن يستمر تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي، وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد احياناً وفي ساعات المساء تضعف فرصة الهطول وتميل الأجواء الى الاستقرار ليلا، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط مع هبات قوية أحيانًا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

المصدر / وكالات