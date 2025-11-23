بالأسماء.. كشف الغاز في غزة ليوم الاثنين 24 نوفمبر

فلسطين أون لاين

23 نوفمبر 2025 . الساعة 19:46 بتوقيت القدس
صورة تعبيرية
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت الجهات المعنية عن تعبئة الغاز في قطاع غزة، أنه دخل اليوم 4 شاحنات غاز من أصل 6 شاحنات توجهت للمعبر صباحاً، مشيرة إلى أنه سيتم توزيعها على المواطنين وذلك لقرابة 9851 مستفيد حسب الكشوفات المعلنة التالية:

  •     المتبقي من كشف 11/11 لمحافظة غزة.
  •     جزء من كشف 24/11 لمحافظتي غزة والشمال.
  •     المتبقي من كشف 17/11 لمحافظة الوسطى.
  •     جزء من كشف 17/11 لمحافظة خانيونس.

يمكن للمواطنين الراغبين في فحص الغاز زيارة الرابط الرسمي المخصص للتسجيل: اضغط هنا

ولفتت الجهات المعنية، إلى صدور كشف جديد لمستفيدي تعبئة أسطوانات غاز الطهي، وذلك في محافظ غزة وشمال القطاع ليوم غدٍ الاثنين 24 نوفمبر 2025.

كشف الغاز غزة هنا 

كشف الغاز شمال غزة

يأتي هذا الكشف في ظل الجهود المتواصلة لإعادة تأمين الغاز للمواطنين بعد توقف لعدة أشهر بسبب الحرب الإسرائيلية والحصار.

 

