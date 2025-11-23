تشكيلة العراق بكأس العرب 2025

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلن الأسترالي غراهام أرنولد، مدرب المنتخب العراقي، عن إعادة اللاعب إبراهيم بإيش إلى قائمة "أسود الرافدين" استعدادًا للمشاركة في النسخة الثانية عشرة من كأس العرب 2025 التي تنطلق في الدوحة مطلع ديسمبر/كانون الأول المقبل، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال الدور الرابع من تصفيات مونديال 2026.

كما استدعى أرنولد خمسة لاعبين جدد هم: ميثم جبار، أحمد حسن مكنزي، أمير صباح، كرار نبيل، وسجاد جاسم، إلى جانب تثبيت 17 لاعبًا من المجموعة التي أسهمت في تأهل العراق إلى الملحق العالمي.

ويقع المنتخب العراقي في المجموعة الرابعة التي تضم المنتخب الجزائري، إضافة إلى الفائز من المواجهتين الفاصلتين بين جيبوتي والبحرين، وبين لبنان والسودان.

وأكد أرنولد اعتماده أيضًا على اللاعبين: سعد ناطق، حسين علي جاسم، محمد جواد، وعمار محسن الذين سبق استدعاؤهم إلى ملحق آسيا لتعويض إصابات بعض اللاعبين.

التشكيلة الكاملة للعراق في كأس العرب 2025

حراسة المرمى:

جلال حسن – أحمد باسل – فهد طالب

خط الدفاع:

ميثم جبار – مناف يونس – واكام هاشم – سعد ناطق – مصطفى سعدون – أحمد حسن مكنزي – أحمد يحيى

خط الوسط:

حسين علي جاسم – أمير صباح – أسامة رشيد – كرار نبيل – إبراهيم بإيش – سجاد جاسم – ماركو فرج – حسن عبد الكريم – علي جاسم

خط الهجوم:

أيمن حسين – مهند علي – عمار محسن – محمد جواد