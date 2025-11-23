الدولار يبدأ رحلة صعود جديدة مقابل الجنيه المصري

متابعة/ فلسطين أون لاين

بدأ الدولار الأميركي رحلة صعود جديدة مقابل الجنيه المصري في التعاملات الأخيرة، وسط ترقب في القاهرة لوصول بعثة صندوق النقد الدولي لإجراء المراجعات الخاصة ببرنامج التمويل المبرم مع الصندوق.

وفي صباح تعاملات جلسة اليوم الأحد، فقد جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي في بنك قناة السويس عند 47.68 جنيه للشراء و47.78 جنيه للبيع، فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار في بنك أبوظبي التجاري عند 47.38 جنيه للشراء و47.48 جنيه للبيع.

ولدى البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف الدولار الأميركي عند مستوى 47.38 جنيه للشراء و47.52 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري، بلغ سعر صرف الدولار 47.56 جنيه للشراء و47.66 جنيه للبيع، ولدى بنك مصر ارتفع سعر الدولار إلى 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي - مصر بلغ سعر الدولار 47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع.

وفيما يتعلق بالمراجعات الخاصة ببرنامج التمويل المبرم مع صندوق النقد الدولي، كشف رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي أن بعثة صندوق النقد التي ستجري المراجعتين الخامسة والسادسة المجمعتين لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد البالغ قيمته 8 مليارات دولار والمراجعة الأولى لتسهيل المرونة والاستدامة، ستصل إلى القاهرة في الفترة ما بين 1 و12 ديسمبر المقبل.

وقال مدبولي، خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي لمجلس الوزراء: "أنا متفائل جداً بهذه الزيارة، بناء على ما أنجزناه ستكون نتائج هذا البرنامج إيجابية للغاية".

ونهاية الأسبوع الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها السابع لهذا العام، وبذلك يظل سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة عند 21%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 22%، وسعر العملية الرئيسية والخصم عند 21.5%.

جاء القرار انعكاساً لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق، وفق ما ذكرته لجنة السياسة النقدية بـ "المركزي" المصري.

وأشارت اللجنة إلى تسارع معدل التضخم العام والأساسي وخاصة القراءة الشهرية والتي جاءت مخالفة لأنماطها الموسمية المعتادة نتيجة لارتفاع أسعار السلع الغذائية وخاصة الخدمات، الأمر الذي حد من تأثير التباطؤ في تضخم أسعار السلع الغذائية.

على صعيد السيولة الدولارية، فقد واصل احتياطي النقد الأجنبي لمصر ارتفاعه الملحوظ خلال أكتوبر الماضي، ليتجاوز عتبة الـ 50 مليار دولار للمرة الأولى على الإطلاق، مدعوماً بتحسن عائدات القطاعات الدولارية الرئيسية واستمرار التدفقات النقدية.

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي بنحو 537.8 مليون دولار ليصل إلى 50.071 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي ارتفاعاً من 49.53 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي وقرابة 49.251 مليار دولار في أغسطس.