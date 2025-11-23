بالأسماء.. 41 معتقلاً من غزة تم الحصول على أماكن احتجازهم

متابعة/ فلسطين أون لاين

نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، قائمة بأسماء عدد من معتقلي قطاع غزة، وأماكن احتجازهم في سجون ومعسكرات الاحتلال الإسرائيلي.

وأرفقت هيئة شؤون الأسرى، في بيانها، تذكيرًا لأهلنا في القطاع مرفق الرابط الخاص لإمكانية الفحص عن مكان احتجاز أبنائهم المعتقلين اضغط هنا

مرفق قائمة بأسماء معتقلين من غزة تلقينا ردود بشأن أماكن احتجازهم عبر جيش الاحتلال، علماً أن العديد من معتقلي غزة ما زالوا رهن جريمة الإخفاء القسري.