بالأسماء.. 41 معتقلاً من غزة تم الحصول على أماكن احتجازهم

متابعة/ فلسطين أون لاين
نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، قائمة بأسماء عدد من معتقلي قطاع غزة، وأماكن احتجازهم في سجون ومعسكرات الاحتلال الإسرائيلي.
وأرفقت هيئة شؤون الأسرى، في بيانها، تذكيرًا لأهلنا في القطاع مرفق الرابط الخاص لإمكانية الفحص عن مكان احتجاز أبنائهم المعتقلين اضغط هنا
مرفق قائمة بأسماء معتقلين من غزة تلقينا ردود بشأن أماكن احتجازهم عبر جيش الاحتلال، علماً أن العديد من معتقلي غزة ما زالوا رهن جريمة الإخفاء القسري.
- • صلاح ابو لبن/سجن عوفر
- • محمد ابو صقر/ سجن النقب
- • معتز قشقوش/ المسكوبية
- • رامي زهير صبحي عرفات/ سديه تيمان
- • مصباح محمود ابو قانوع/ سجن نفحة
- • عبد الرحمن قويدر/ سجن عوفر
- • جلال سهيل كفارنة/ سجن عوفر
- • اياد فايز سلامة الخطيب/ سجن النقب
- • محمود مروان محمود زعرب/ سجن نفحة
- • كامل سمير نصر ابو زينة/ سجن نفحة
- • محمد خضر يونس سعد/ سجن النقب
- • نادر ياسر العمصي/ سجن النقب
- • كمال درويش ابو جلالة/ سجن النقب
- • مروان الهمص/ سجن عسقلان
- • فؤاد نافذ فؤاد الهبيل/ ممنوع من لقاء محامي لغاية 9.12.2025
- • زكريا عمر محمود طافش/ سجن النقب
- • بهاء الدين هنية/ سجن النقب
- • ياسر عبد الله يوسف ابو طعيمة/ سجن نفحة
- • محمد ناصر اسماعيل قواسمة/ سجن النقب
- • اشرف زياد عزات شعث/ سجن النقب
- • نهاد رباح بدر أبو سيدو/ سجن النقب
- • احمد جبرين أبو العيش/ سجن النقب
- • محمد عفيف صالح عوض/ نيتسان (الرملة)
- • سلمان أبو جامع/ سجن نفحة
- • شادي مجدلاوي/ سجن نفحة
- • صلاح أبو لبن/ سجن نفحة
- • بكر عطاونة/ سجن نفحة
- • ذيب رزاينة/ سجن النقب
- • جهاد عمور/ سجن النقب
- • محمد يوسف خالدي/ سجن مجدو
- • محمد خليل اغا/ سجن الرملة
- • سامي وليد احمد حلو/ سجن نفحة
- • صلاح عقيل صلاح أبو شمالي/ سجن النقب
- • كرم سهيل عطا أبو شاب/ سجن نفحة
- • محمود كريم عبد ربه كريم/ سجن عوفر
- • زكريا عمر محمود طافش/ سجن النقب
- • احمد علي محمود عبد العال/ سجن النقب
- • خليل عوض شيخ حسين/ سجن نفحة
- • صهيب وائل حسن رجب/ سجن نفحة
- • محمد يوسف خالدي/ سجن مجدو
- • جهاد شحادة مراحيل/ سجن النقب