عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

جدد المستوطنون، صباح اليوم الأحد، اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط دعوات متواصلة لشد الرحال وتكثيف الرباط بالمسجد.

واقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى خلال فترة الاقتحامات الصباحية، وأدو طقوسًا تلمودية علنية وجولات استفزازية في باحاته.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في شوارع القدس ومحيط البلدة القديمة وأبوابها لتأمين اقتحامات المستوطنين، والتضييق على الأهالي والمصلين.

وشهد شهر أكتوبر الماضي تصاعدا في انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين المتطرفين بحقّ المسجد الأقصى في القدس المحتلة، حيث رصد مركز معلومات فلسطين “معطى”، 408 انتهاكا في القدس المحتلة.

ووثق المركز اقتحام 18963 مستوطنا لباحات المسجد الأقصى خلال الشهر الماضي، في تصاعد كبير لأعداد المقتحمين وما رافقها من طقوس واعتداءات على حرمة المسجد.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميًا عدا السبت والجمعة (عطلة رسمية لدى الاحتلال) على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني.

وتأتي هذه الاقتحامات ضمن مساعي الاحتلال لطمس الهوية الإسلامية والتاريخية للقدس، وتهدد السيادة الإسلامية على المسجد الأقصى، بينما تتواصل الدعوات المقدسية لأهالي القدس والداخل للحشد والرباط في باحات الأقصى، من أجل إفشال مخططات الاحتلال والمستوطنين، والتأكيد على أن المسجد خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

في حين تتواصل الدعوات الفلسطينية لشد الرحال والرباط في المسجد الأقصى، للتصدي لاقتحامات المستوطنين وحماية حرمة الحرم، حيث دعت الفعاليات المقدسية إلى التواجد المكثف داخل باحات المسجد ومواجهة مخططات التهويد.

المصدر / فلسطين أون لاين