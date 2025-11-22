غارة إسرائيلية تستهدف منطقة في قضاء النبطية جنوبي لبنان

شن طيران الاحتلال الحربي، اليوم السبت، غارة جوية على منطقة في قضاء النبطية جنوبي لبنان في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أن طيران الاحتلال الحربي شن ظهرا، غارة جوية مستهدفا المنطقة الواقعة بين المحمودية والعيشية والجرمق عند الأطراف الشرقية لسهل كفررمان، دون أن تتحدث عن خسائر في الأرواح، مضيفة أن الطائرات المغيرة ألقت صاروخين جو أرض على المنطقة المستهدفة.

في المقابل، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن مقاتلات جيش الاحتلال شنت موجة من الغارات على سهل البقاع شرقي لبنان ومنطقة النبطية في جنوبه.

ونقلت الهيئة، عن المجلس الإقليمي للجليل الأعلى أن أصوات انفجارات الهجمات في الجنوب اللبناني تم سماعها في الجليل الشرقي وشمال رام الله.

ولم يصدر عن جيش الاحتلال أي تحديث رسمي حول تلك الهجمات، فيما أشارت الهيئة إلى أنه "لا يوجد أي تغيير في تقييم الوضع والتعليمات المتعلقة بالمجال المدني على الجبهة الشمالية لـ(إسرائيل)".

وفي وقت سابق السبت، أفادت الوكالة بأن مسيرة إسرائيلية نفذت صباحا، غارة بصاروخين موجهين على سيارة على طريق عين السماحية في بلدة زوطر الشرقية بقضاء النبطية، ما أسفر عن مقتل شاب يدعى كامل رضا قرنبش، دون تقديم تفاصيل أخرى.

وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار، عدوانا بدأته إسرائيل على لبنان في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتحول في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة، وأسفر عن استشهاد أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة نحو 17 ألفا آخرين.

