شهيد في سلسلة غارات شنها الاحتلال جنوب وشرق لبنان

استشهد شخص، جراء سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال الحربي، اليوم السبت، على جنوب وشرق لبنان، في خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أن مسيّرة إسرائيلية نفذت غارة جوية استهدفت سيارة على طريق "وادي نحلة" بين بلدتي شقرا ومجدل سلم بقضاء مرجعيون جنوبي لبنان، مشيرة إلى أن الغارة أسفرت عن استشهاد شخص، دون تفاصيل إضافية.

وأفادت منصات إعلامية لبنانية باستشهاد حسين ياسين حسين؛ جراء قصف الاحتلال لمركبته بين بلدة مجدل سلم وشقرا، جنوب لبنان، ليلتحق بابنه ياسين الذي استشهد خلال معركة إسناد غزة.

وأضافت أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة جوية أخرى استهدفت منطقة حرجية تقع بين بلدتي راشيا الفخار وكفر حمام في قضاء حاصبيا، دون ذكر ما أسفرت عنه.

كما شن طيران الاحتلال الحربي، اليوم السبت، غارة جوية على منطقة في قضاء النبطية جنوبي لبنان.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أن طيران الاحتلال الحربي شن ظهرا، غارة جوية مستهدفا المنطقة الواقعة بين المحمودية والعيشية والجرمق عند الأطراف الشرقية لسهل كفررمان، دون أن تتحدث عن خسائر في الأرواح، مضيفة أن الطائرات المغيرة ألقت صاروخين جو أرض على المنطقة المستهدفة.

في المقابل، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن مقاتلات جيش الاحتلال شنت موجة من الغارات على سهل البقاع شرقي لبنان ومنطقة النبطية في جنوبه.

ونقلت الهيئة، عن المجلس الإقليمي للجليل الأعلى أن أصوات انفجارات الهجمات في الجنوب اللبناني تم سماعها في الجليل الشرقي وشمال رام الله.

ولم يصدر عن جيش الاحتلال أي تحديث رسمي حول تلك الهجمات، فيما أشارت الهيئة إلى أنه "لا يوجد أي تغيير في تقييم الوضع والتعليمات المتعلقة بالمجال المدني على الجبهة الشمالية لـ(إسرائيل)".

وفي وقت سابق السبت، أفادت الوكالة بأن مسيرة إسرائيلية نفذت صباحا، غارة بصاروخين موجهين على سيارة على طريق عين السماحية في بلدة زوطر الشرقية بقضاء النبطية، ما أسفر عن مقتل شاب يدعى كامل رضا قرنبش، دون تقديم تفاصيل أخرى.

وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار، عدوانا بدأته إسرائيل على لبنان في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتحول في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة، وأسفر عن استشهاد أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة نحو 17 ألفا آخرين.

المصدر / الأناضول