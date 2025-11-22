سرايا القدس تزفُّ الشهيد يونس اشتية من نابلس

فلسطين أون لاين

22 نوفمبر 2025 . الساعة 09:49 بتوقيت القدس
ة الشهيد المجاهد يونس وليد اشتية

زفَّت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى شعبنا الفلسطيني وإلى الأمتين العربية والإسلامية الشهيد المجاهد يونس وليد اشتية من مجاهدي السرايا كتيبة نابلس.

وقالت السرايا في بيان يوم السبت، إن الشهيد اشتية ارتقى الشهيد إلى العلا مساء أمس الجمعة، بعد خوضه اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال التي حاصرته في منزل في قرية تل جنوب غرب نابلس.

وأكدت أنها ستبقى ثابتة على درب الجهاد والمقاومة حتى التحرير والعودة. 

وأمس الجمعة، أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة باستشهاد الشاب يونس وليد محمد اشتية (٢٤ عاماً) برصاص الاحتلال في بلدة تل بمحافظة نابلس، واحتجاز جثمانه.

وحاصرت قوات "إسرائيلية" خاصة منزلاً في قرية تل جنوب نابلس وسط إطلاق نار كثيف في محيط المنزل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات خاصة تابعة للاحتلال حاصرت منزلاً ببلدة تل غربي نابلس قبل وصول تعزيزات عسكرية للمكان، حيث أطلق جيش الاحتلال الرصاص على شاب ولا زال محتجزاً، قبل أن يُعلن عن استشهاده.

وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن قوات الاحتلال منعت طواقمها من الوصول إلى المصاب داخل المنزل المحاصر في بلدة تل.

