"طالت أكثر من 65 مواطنًا".. الاحتلال ينفِّذ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

نفّذت قوات الاحتلال،فجر يوم السبت، حملة اعتقالات واسعة في مدن الخليل ونابلس وطولكرم، تخلّلها مداهمات للمنازل واحتجاز مواطنين واستجوابات ميدانية.

وفي الخليل، ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 55 مواطنًا خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل وتفتيش المنازل.

وطالت الاعتقالات الأسير المحرر محمد حسين أبو حديد، ورئيس نقابة بلدية الخليل رامي الجنيدي، إضافة إلى الأسير المحرر محمود أبو داود من وادي الهرية، والشاب ياسر أبو تركي، إلى جانب حمزة الأطرش من منطقة خلة نفيسة.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال عدداً من الشبان من أحياء مختلفة في المدينة، بينهم محمود الدريني من حي التعاون العلوي، وأحمد الضواية من شارع التعاون، ومحمد أبو رجب من إسكان روجيب، وأنس الشنار من حي المعاجين. كما اعتقلت النائب جمال الطيراوي ونجليه محمد خالد وعبد الحميد بعد مداهمة منزلهم في شارع القدس، واحتجزت المواطن بسام يدك أثناء مروره عبر حاجز الـ17 قرب قوصين.

أما في طولكرم، فاعتقلت قوات الاحتلال الشاب حمزة الحطاب بعد مداهمة منزله، كما اعتقلت الشيخ أحمد مكحول إمام مسجد السفاريني من الحي الجنوبي.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت مخيم بلاطة، واعتقلت ستة مواطنين، هم: حمزة محمد جاد الله، إسلام محمد جالله، معتصم سليم جاد الله من البلدة القديمة، وأحمد الضوايه من منطقة شارع التعاون، محمد أبو رجب من كفر قليل، وأنس الشنار من حي المعاجين، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات