شهيد في قصف الاحتلال مركبة جنوبي لبنان

غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق زوطر الشرقية جنوبي لبنان

شنّ الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم السبت، غارة مستهدفاً سيارة من نوع "رابيد" في بلدة زوطر الشرقية قضاء النبطية جنوبي لبنان.

وأفادت مصادر لبنانية، بارتقاء شهيد جراء غارة "إسرائيلية" استهدفت سيارة على طريق زوطر الشرقية جنوبي لبنان

وليل أمس الجمعة، ارتقى شهيد في غارة "إسرائيلية" بعد استهداف سيارة عند أطراف بلدة فرون في الجنوب.

ويأتي ذلك في سياق استمرار الاعتداءات "الإسرائيلية" على لبنان، في انتهاكٍ لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل إليه منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

ومنذ ذلك الحين، سجّلت وزارة الصحة اللبنانية، في آخر إحصاء حتى الشهر الجاري، استشهاد  332 شخصاً وجرح  945 آخرين في الاعتداءات والخروقات "الإسرائيلية".

