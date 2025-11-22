طقس فلسطين السبت 22 نوفمبر

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، يوم السبت، أن يكون الجو صافيا بوجهٍ عام حاراً نسبياً إلى حار وجافا ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية.

وأوضحت الأرصاد أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما هذه الليلة؛ فيكون الجو صافيا بوجه عام وباردا نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدًا الأحد، توقعت الأرصاد أن يكون الجو صافيا إلى غائم جزئي حاراً نسبياً إلى حار وجافا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

