12 شهيدا في خروقات "إسرائيلية" مستمرة.. قصفٌ جويٌّ ومدفعيٌّ ونسفٌ للمنازل بغزَّة

في اليوم الـ43 من بدء اتفاق وقف إطلاق النار، واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح يوم السبت، عمليات القصف ونسف منازل المواطنين في عدة مناطق شرقي قطاع غزة.

استشهد خمسة مواطنين وأصيب آخرون، عصر اليوم السبت، باستهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي سيارة في مدينة غزة، في استمرار لخروقات وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر محلية بأن طيران الاحتلال المسيّر قصف سيارة قرب مفترق العباس غرب غزة، ما أدى إلى عدد من الشهداء والجرحى.

كما استشهد 4 مواطنين وجرح آخرون؛ جرّاء قصف طيران الاحتلال الحربي منزلًا لعائلة “عابد” في منطقة مكتظة بالنازحين، بمحيط مسجد بلال بن رباح غرب مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

في حين استشهد 3 مواطنين وجرح آخرون بقصف طيران الاحتلال الحربي منزلًا لعائلة “أبو أمونة” في محيط مستشفى العودة بمخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

كما استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون بقصف الاحتلال منزلًا لعائلة "أبو شاويش" في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة

وقال مستشفى العودة في النصيرات، إن شهداء وجرحى يصلون تباعًا جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في منطقة مخيم 2 بالنصيرات وسط قطاع غزة. كما أعلن وصول إصابتين بنيران الاحتلال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

ووصل مجمع الشفاء الطبي، إصابة بنيران الاحتلال وراء الخط الأصفر شرقي مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات وإطلاق نار مكثف من الدبابات "الإسرائيلية" شمالي وشرقي مدينة رفح جنوبي القطاع.

وشنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات شرقي خان يونس، بالتزامن مع قصف مدفعي.

وأفادت مصادر صحفية، بسماع دوي انفجار وتصاعد كثيف للدخان إثر عملية النسف التي تزامنت مع قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من الدبابات والمروحيات "الإسرائيلية" شرقي مدينتي خان يونس ورفح جنوبي القطاع.

وأوضحت أن الاحتلال نفُذ عمليات نسف شرقي خان يونس.

وفي مدينة غزة، واصلت قوات الاحتلال نسف منازل المواطنين شرقي المدينة.

ومن جهته، قال الدفاع المدني بغزة إنّ تقديم الخط الأصفر 250 مترا أجبر مئات العائلات على النزوح قسرا إلى مناطق بلا مقومات حياة.

ويستمر الاحتلال "الإسرائيلي" في تنفيذ خروقات واسعة وممنهجة لاتفاق وقف حرب الإبادة في قطاع غزة، غير آبهٍ بالقرارات والمواقف الدولية ذات العلاقة.

فمنذ اللحظات الأولى لإعلان اتفاق وقف الحرب في 10 أكتوبر الماضي، شن الاحتلال العديد من الغارات، وازدادت عمليات القصف المدفعي، وتوسعت الاعتداءات على خطوط التماس في شمال وجنوب القطاع، في وقت تؤكد الفصائل التزامها ببنود الاتفاق.

هذه الخروقات الاحتلالية لا تأتي بمعزل عن سياق سياسي وأمني شديد التعقيد؛ بل تعكس توجهاً إسرائيلياً ثابتاً يقوم على تجاهل القرارات الدولية وفرض معادلة جديدة بالقوة، مستندة إلى دعم أمريكي واضح ومواقف دولية باهتة، بحسب خبيرين سياسيين.

المصدر / فلسطين أون لاين