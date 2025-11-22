خروقات "إسرائيلية" مستمرة.. قصفٌ جويٌّ ومدفعيٌّ ونسفٌ للمنازل في غزَّة

فلسطين أون لاين

22 نوفمبر 2025 . الساعة 08:28 بتوقيت القدس
خروقات "إسرائيلية" متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

في اليوم الـ43 من بدء اتفاق وقف إطلاق النار، واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح يوم السبت، عمليات القصف ونسف منازل المواطنين في عدة مناطق شرقي قطاع غزة.

وشن  طيران الاحتلال سلسلة غارات وإطلاق نار مكثف من الدبابات "الإسرائيلية" شمالي وشرقي مدينة رفح جنوبي القطاع.

وذكر، أن طائرات الاحتلال شنت غارات جوية إسرائيلية شرقي خان يونس، بالتزامن مع قصف مدفعي.

وأفادت مصادر صحفية، بسماع دوي انفجار وتصاعد كثيف للدخان إثر عملية النسف التي تزامنت مع قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من الدبابات والمروحيات "الإسرائيلية" شرقي مدينتي خان يونس ورفح جنوبي القطاع.

 

وأوضح أن الاحتلال نفُذ عمليات نسف شرقي خان يونس.

وفي مدينة غزة، واصلت قوات الاحتلال نسف منازل المواطنين شرقي المدينة.

ويستمر الاحتلال "الإسرائيلي" في تنفيذ خروقات واسعة وممنهجة لاتفاق وقف حرب الإبادة في قطاع غزة، غير آبهٍ بالقرارات والمواقف الدولية ذات العلاقة.

فمنذ اللحظات الأولى لإعلان اتفاق وقف الحرب في 10 أكتوبر الماضي، شن الاحتلال العديد من الغارات، وازدادت عمليات القصف المدفعي، وتوسعت الاعتداءات على خطوط التماس في شمال وجنوب القطاع، في وقت تؤكد الفصائل التزامها ببنود الاتفاق.

هذه الخروقات الاحتلالية لا تأتي بمعزل عن سياق سياسي وأمني شديد التعقيد؛ بل تعكس توجهاً إسرائيلياً ثابتاً يقوم على تجاهل القرارات الدولية وفرض معادلة جديدة بالقوة، مستندة إلى دعم أمريكي واضح ومواقف دولية باهتة، بحسب خبيرين سياسيين.

