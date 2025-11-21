اليونيسف: (إسرائيل) تقتل طفلين على الأقل يومياً في غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن ما لا يقل عن 67 طفلًا قُتلوا في قطاع غزة برصاص الجيش الإسرائيلي منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال المتحدث باسم المنظمة، ريكاردو بيريس، في إيجاز صحفي بجنيف، إن "طفلين تقريبًا يُقتلان يوميًا في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار"، مشيرًا إلى أن عشرات الأطفال أصيبوا خلال الفترة نفسها.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، فإن جيش الاحتلال يواصل خروقاته للاتفاق، ما تسبب باستشهاد 312 فلسطينيًا وإصابة نحو 760 آخرين منذ 10 أكتوبر وحتى اليوم، في ظل استمرار القيود الإسرائيلية على الحركة وتواصل عمليات الاستهداف في مناطق متفرقة من القطاع.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد كشف، في بيان صدر أمس بمناسبة يوم الطفل العالمي، عن استشهاد أكثر من 20 ألف طفل خلال حرب الإبادة على القطاع، بينهم 1015 طفلًا لم تتجاوز أعمارهم عامًا واحدًا، إضافة إلى أكثر من 450 رضيعًا وُلدوا واستشهدوا خلال الحرب نتيجة القصف ونقص الرعاية الصحية.

وأشار البيان إلى أن أكثر من 650 ألف طفل في غزة يواجهون خطر الموت جوعًا، فيما يحتاج آلاف الأطفال إلى إجلاء طبي عاجل. كما يعيش عشرات الآلاف من الأيتام في ظروف إنسانية قاسية وسط دمار واسع وانهيار كامل للخدمات، في انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقية حقوق الطفل.

ووفق المعطيات الرسمية، ارتفع عدد الشهداء في غزة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 69,546 شهيدًا، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى 170,833 جريحًا، في واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية في العصر الحديث.