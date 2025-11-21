السودان... سوء تغذية ونقص إمدادات يودي بحياة 23 طفلاً في جنوب كردفان

فلسطين أون لاين

21 نوفمبر 2025 . الساعة 21:15 بتوقيت القدس
صورة تعبيرية
وكالات/ فلسطين أون لاين

أعلنت شبكة أطباء السودان، اليوم الجمعة، وفاة 23 طفلاً خلال شهر واحد في مدينتي الدلنج وكادوقلي بولاية جنوب كردفان، جراء سوء التغذية الحاد ونقص الإمدادات الأساسية.

وقالت الشبكة في بيانها إنها وثّقت الوفيات بين 20 أكتوبر الماضي و20 نوفمبر الجاري، محذّرة من أن الوضع يمثل "جرس إنذار خطير" يعكس تفاقم الكارثة الإنسانية في الولاية.

وأوضحت الشبكة أن الحصار المفروض على المدينتين من قبل قوات الدعم السريع يمنع دخول الغذاء والدواء ويعرّض حياة آلاف المدنيين للخطر، مؤكدة أن استمرار الحصار أدى إلى انهيار شبه كامل للخدمات الصحية وتعطيل وصول المساعدات.

واعتبرت هذه الممارسات "انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الأطفال في البقاء والحماية".

ودعت الشبكة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية إلى التحرك الفوري لفتح ممرات إنسانية آمنة وتوفير الإغاثة العاجلة.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد العنف في ولايات كردفان الثلاث، حيث أعلنت الأمم المتحدة الخميس نزوح نحو 40 ألف شخص منذ 26 أكتوبر الماضي، فيما تستمر الاشتباكات الضارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدة مناطق من الإقليم.

#السودان #الفاشر #جنوب كردفان

