الطِّفلة ملك... معاناة الإصابة واعتقال الأب

خانيونس/ فاطمة العويني:

على باب خيمتها تقف الطفلة ملك عزيز يوميا تبحث في الوجوه عن والدها الذي غيبته سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن كان رفيقها الأول في رحلة علاجها من إصابتها ما كان سببا في تاخر شفائها بجانب افتقار المنظومة الطبية إلى الإمكانات اللازمة للتعامل مع حالتها.

فالطفلة عزيز من مخيم جباليا كانت تلهو أمام منزلهم مع امها واشقائها حين باغتهم قصف اسرائيلي مجاور أدى لسقوط حجر على رأسها فشجه وقطع شريانا مغذيا للقلب.

تقول جدتها سميرة عزيز التي ترعاها حاليا :" كانت إصابة خطيرة أدخلتها شهر في العناية المركزة وخضعت لعملية جراحية لوصل الشريان لكن الإصابة أدت لإعاقة حركيةوصعوبة في النطق".

وتضيف لصحيفة "فلسطين":" تولى والدها رحلة علاجها وهو كان يرافقها لكل جلسات العلاج لكن الاحتلال الإسرائيلي اعتقله منذ قرابة الأربعة عشر شهرا أثناء تواجده في مستشفى كمال عدوان منذ ذلك الوقت حدثت انتكاسة نفسية وصحية لـ " ملك"".

فقد أضطرت العائلة للنزوح مرارا حتى استقر بها المقام في خيمة في مدينة خانيونس، " ابنتي والدة ملك لديها اربع أبناء آخرين ولا يوجد لديها أي مصدر دخل وهي تتنقل معنا اينما نزحنا".

وتمضي بالقول :" هذه الظروف الصعبة أثرت سلبا على نفسية وصحة ملك فلا تستطيع امها توفير ايا من مستلزمات علاجها أو الطعام الصحي اللازم لها ".

وتشير إلى أن شقيق ملك الأكبر أصيب خلال توجهه للحصول على " مساعدات الموت" من حاجز زيكيم، " أقعدته الاصابة عن الحركة لفترة ومن لطف الله أنه تعافى، الان يعمل احفادي طوال النهار في بيع ربطات الخبز ويحصلون على دخل قرابة الخمسة عشر شيكلا تشتري منه والدتهم بعضا من حاجياتهم".

هذا الوضع المعيشي بالغ السوء جعل الأسرة عاجزة عن متابعة علاج ملك أو حتى توفير المواصلات اللازمة للوصول لجلسات العلاج الطبيعي ما يحول دون تحسن صحتها.

تقول عزيز :" ملك بحاجة لمن يساعدها في إكمال مشوار العلاج والوصول للمستشفى وجلسات العلاج الطبيعي وبحاجة أيضا للسفر للعلاج بالخارج لزراعة الشعر في رأسها في مكان الإصابة".

وتتمنى الحاجة عزيز أن تلتفت المؤسسات الصحية وأهل الخير لـ" ملك" التي تعاني وضعا نفسيا صعبا بسبب انقطاعها عن العلاج وغياب والدها عنها، " كل يوم تبكي وتقف عند باب الخيمة تنادي على والدها الذي كان رفيقها في رحلة العلاج ومنذ اعتقاله فإن وضعها الصحي يتدهور".

المصدر / فلسطين أون لاين