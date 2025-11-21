إصابات بهجوم مستوطنين على وادي الرحيم جنوب الخليل

أصيب عدد من المواطنين، صباح يوم الجمعة، إثر هجوم مستوطنين عليهم في وادي الرحيم قرب خربة سوسيا بمسافر يطا جنوب الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت منظمة البيدر الحقوقية إن عددًا من الأهالي أصيبوا صباح اليوم، نتيجة هجوم نفذته مجموعات من المستوطنين في منطقة وادي الرحيم قرب خربة سوسيا.

وأوضحت أن الهجوم أدى إلى إصابات بين السكان أثناء تواجدهم في أراضيهم.

وأشارت إلى أن هذه الأحداث تأتي ضمن سلسلة من الضغوط المتكررة على الأهالي، والتي تحد من قدرتهم على الوصول إلى أراضيهم ومزارعهم.

وأكدت المنظمة على ضرورة متابعة هذه الحوادث لضمان سلامة السكان وتأمين وصولهم إلى أراضيهم بأمان.

المصدر / فلسطين اون لاين